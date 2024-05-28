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Ван Бастен указал на ошибку тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

28 Мая 2024 • 15:25 Комментировать

Известный в прошлом нидерландский футболист Марко ван Бастен высказался об Эрике тен Хаге, которого в ближайшее время могут уволить с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю по «Аяксу», что тен Хаг – хороший тренер. Он хорошо работал и в предыдущих клубах. Он тот, кто может строить команду, кто может сделать команду сильнее. Но вам должно повезти иметь хороший состав. Со стороны тен Хага было ошибкой, что он купил за большие деньги ряд игроков, которые не показали себя хорошо. Это работа технического директора – тен Хаг слишком много взял на себя», - цитирует ван Бастена портал Goal со ссылкой на Ziggo Sport.

Эрик тен Хаг тренирует «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу

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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 28 Мая
16:11 · Англия. Премьер-лига
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15:25 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен указал на ошибку тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
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