«Челси» договорился с новым тренером

«Челси» договорился о назначении Энцо Марески на должность главного тренера. Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт на пять лет – до конца сезона 2028/2029. В договоре будет прописана опция продления ещё на один сезон.

Отмечается, что «Челси» выплатит «Лестеру» компенсацию за переезд 44-летнего Марески на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что под руководством Марески «Лестер» выиграл Чемпионшип и вернулся в топ-дивизион Англии.

Ранее «Челси» решил уволить с поста главного тренера Маурисио Почеттино после одного сезона работы.