«Манчестер Юнайтед» подтвердил уход из клуба нападающего Антони Марсьяля. На страницах сайта «красных дьяволов» во вторник было опубликовано прощальное письмо Марсьяля в адрес болельщиков.

Со своей стороны «Манчестер Юнайтед» поблагодарил 28-летнего Марсьяля за его выступления.

«Желаем тебе всяческих успехов в будущем. Однажды красный, всегда красный», - говорится в сообщении «красных дьяволов».

Всего за «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль провёл 317 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 90 голов и 47 результативных передач на партнёров.