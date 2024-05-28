В понедельник хакерам удалось взломать сайт известного бразильского клуба «Флуминенсе». В результате на сайте появилась новость о летнем трансфере Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити».

Внутри новостной заметки говорилось, что Холанн был подписан по результатам напряжённых переговоров и приложенных серьёзных усилий совета директоров.

Разумеется, мало кто мог поверить в реальность такой сделки. Впрочем, фейковая новость быстро распространилась по сети Интернет.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. С тех пор норвежец провёл 98 матчей, в которых забил 90 голов и отдал 15 голевых передач.