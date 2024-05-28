Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Флуминенсе» «объявил» о трансфере Холанна фото

28 Мая 2024 • 14:51 Комментировать (1)

В понедельник хакерам удалось взломать сайт известного бразильского клуба «Флуминенсе». В результате на сайте появилась новость о летнем трансфере Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити».

Внутри новостной заметки говорилось, что Холанн был подписан по результатам напряжённых переговоров и приложенных серьёзных усилий совета директоров.

Разумеется, мало кто мог поверить в реальность такой сделки. Впрочем, фейковая новость быстро распространилась по сети Интернет.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. С тех пор норвежец провёл 98 матчей, в которых забил 90 голов и отдал 15 голевых передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ВетерПеремен
28 Мая 2024 в 15:25
Блин... А норвег уже и чемодан спаковал))
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Месси обратился к «Барселоне» Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии» Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Аршавин назвал лучшего тренера сезона РПЛ - это не Семак и Личка Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Рыбин: Теперь чемпионат мира – это странный турнир Плющев: Я не ожидал, что Канада не выйдет в финал Быков: Я абстрагировался от чемпионата мира, потому что на нем нет сборной России Кожевников: Без России у США и Канады нет стимула на чемпионате мира Пивоварова рассказала, кто из россиянок может проявить себя на «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Мая
15:34 · Англия. Премьер-лига
Назван тренер, который нравится владельцу «Манчестер Юнайтед»
15:25 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен указал на ошибку тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с новым тренером
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подтвердил уход Марсьяля официально
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Флуминенсе» «объявил» о трансфере Холанна 1 фото
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может подписать игрока «Манчестер Сити»
12:49 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард может возглавить английский клуб слухи
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» лидируют в гонке за вингером «Лидса»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда претендуют на Гимараэса слухи
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать одноклубника Миранчука
11:52 · Англия. Премьер-лига
Конте нашёл нападающего, которым хочет заменить Осимхена в «Наполи»
10:45 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх надеется, что займёт место де Рона в заявке сборной Нидерландов на Евро-2024
10:43 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, вернётся ли Коуто в «Манчестер Сити»
09:27 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон хочет покинуть «Тоттенхэм»
02:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить 70 млн евро за новичка сборной Англии слухи
Все новости
Рекомендуем