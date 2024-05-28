«Эвертон» может подписать игрока «Манчестер Сити»

«Эвертон» изучает свои возможности на летнем трансферном рынке. Как сообщает Sky Sports, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с подписанием полузащитника Кэлвина Филлипса из «Манчестер Сити».

Филлипс не смог закрепиться в составе «Манчестер Сити», поэтому зимой перебрался в «Вест Хэм» на правах аренды. Впрочем, в лондонской команде полузащитник тоже получал не так много игрового времени.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Кэлвина Филлипса в 25 миллионов евро.

Напомним, что «Эвертон» занял 15-е место в чемпионате Англии.