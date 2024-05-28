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«Эвертон» может подписать игрока «Манчестер Сити»

28 Мая 2024 • 14:21 Комментировать

«Эвертон» изучает свои возможности на летнем трансферном рынке. Как сообщает Sky Sports, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с подписанием полузащитника Кэлвина Филлипса из «Манчестер Сити».

Филлипс не смог закрепиться в составе «Манчестер Сити», поэтому зимой перебрался в «Вест Хэм» на правах аренды. Впрочем, в лондонской команде полузащитник тоже получал не так много игрового времени.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Кэлвина Филлипса в 25 миллионов евро.

Напомним, что «Эвертон» занял 15-е место в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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