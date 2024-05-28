Как Клопп творил чудеса: вспоминаем победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и АПЛ

Продолжаем рассказ о периоде работы Юргена Клоппа в «Ливерпуле». В первой части материала сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспомнило о проблемах немца в первых двух сезонах, в том числе о требованиях болельщиков уволить тренера. На этот раз речь пойдёт о перестройке состава и уже о серьёзных успехах «Ливерпуля» с Клоппом.

В чемпионате Англии сезона 2016/2017 «Ливерпуль» занял четвёртое место. Мерсисайдцы попали в Лигу чемпионов, что было важно, ведь в двух предыдущих розыгрышах главного клубного турнира континента они не участвовали. Разумеется, под это дело «красным» нужно было усиление состава. И работа закипела. Главным трансфером лета-2017 в «Ливерпуле» стал нападающий Мохамед Салах. Также стоит отметить подписание на левый фланг обороны двужильного Эндрю Робертсона. Чуть позже, ближе к осени, Клопп заполучил в центр поля Алекса Окслейд-Чемберлена. Уже по ходу турнирной дистанции, в зимнее окно, «Ливерпуль» купил в оборону большого игрока – Виргила ван Дейка. Также стоит сказать, что в сезоне 2017/2018 начал раскрываться талант Трента Александер-Арнольд. Если раньше воспитанник академии «Ливерпуля» был лишь на подхвате, то теперь он дорос до игрока основного состава.

В общем, именно в сезоне 2017/2018 во многом сформировался тот «Ливерпуль», который позже будет завоёвывать трофеи. В атаке образовалось мощное трио Фирмино – Мане – Салах. Окончательно это произошло в начале 2018 года, когда «Барселоне» за 135 миллионов евро продали Филиппе Коутиньо. На флангах обороны закрепились Александер-Арнольд и Робертсон, в центре – ван Дейк. Качественное усиление вывело «Ливерпуль» на новый уровень.

Выступления в сезоне 2017/2018 «Ливерпуль» начал неплохо, но в начале сентября случился провал – 0:5 в гостях у «Манчестер Сити». Да, удаление Мане за жёсткий фол против вратаря Эдерсона при счёте 1:0 в пользу «горожан» сыграло свою роль, но всё же. В восьми матчах первой половины осени команда Клоппа смогла отпраздновать только одну победу. 22 октября «Ливерпуль» снова крупно проиграл гостевой большой матч – 1:4 от «Тоттенхэма». Но дальше результаты улучшились – мерсисайдцы выдали серию из 18 игр без поражений во всех турнирах (13 побед, 5 ничьих). В крайнем матче этой серии «Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Это было первое поражение «горожан» в том чемпионате.

Несмотря на качественный отрезок, было понятно, что за титул АПЛ команда Клоппа бороться не будет – даже после той победы над «Сити» «Ливерпуль» отставал от лидирующих «горожан» на 15 очков. Задача «красных» в чемпионате свелась к финишу в топ-4. Что до кубковых турниров, то и из Кубка лиги осенью, и из Кубка Англии зимой мерсисайдцы вылетели уже на ранних стадиях. Разумно было делать ставку на Лигу чемпионов – там подопечные Клоппа выиграли свою группу, опередив «Севилью», «Спартак» и «Марибор». Москвичи, кстати говоря, тогда «попали» на «Энфилде» под горячую руку (или ногу) – 7:0.

В плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» выступал мощно. Сначала досталось «Порту» - команда Клоппа в гостевом матче победила 5:0, после чего уже не напрягалась в ответной игре дома, она завершилась по нулям. В четвертьфинале в соперники «красным» попал «Манчестер Сити», который уверенно лидировал в АПЛ. На домашнюю игру «Ливерпуль» вышел с невероятным настроем и победил 3:0, забив все три гола ещё в первом тайме. Спустя шесть дней на «Этихаде» команда Клоппа пропустила уже на второй минуте. Казалось, что может случиться камбэк, но во втором тайме «Ливерпуль» погасил запал соперника голом Салаха (тогда, отметим, правило гостевого гола ещё работало), а позже Фирмино и вовсе принёс «красным» победу – 2:1. В полуфинале подопечные Клоппа играли против «Ромы». К середине второго тайма «Ливерпуль» вёл 5:0, однако в концовке итальянцы забили два гола и подарили футбольной Европе надежду на интригу – 5:2. В ответной игре «Рома» старалась даже тогда, когда счёт был 1:2. Римляне сотворили камбэк в рамках одного матча, но не в рамках всего противостояния – 4:2. В итоге Клопп стал тренером, который привёл «Ливерпуль» к первому за 11 лет финалу Лиги чемпионов.

Киевский финал главного турнира Европы фанаты «Ливерпуля» не очень-то любят вспоминать. Вратарь Лорис Кариус в тот вечер допустил две грубейшие результативные ошибки. Особенно шокирующей стала первая из них, когда Кариус рукой бросал мяч партнёру, но попал в ногу Бензема, от которой игровой снаряд покатился прямо в ворота. Плюс можно вспомнить и травму, полученную Салахом ещё в первом тайме после жёсткой игры Рамоса. Тот финал «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счётом 1:3. Команда Клоппа завершила сезон без трофеев, но с ощущением того, что этот коллектив способен на что-то гораздо большее. Кстати, в АПЛ «красные» снова финишировали четвёртыми.

После того финала Кариус столкнулся с жесточайшей критикой. В итоге немецкий вратарь покинул «Ливерпуль» ближе к концу лета. При этом мерсисайдцы потратили 62,5 миллиона евро на подписание Алиссона. Также перед сезоном 2018/2019 состав команды пополнили Наби Кейта, Фабиньо и Джердан Шакири. Из исходящих трансферов заслуживал внимания разве что уход Эмре Джана.

Новый сезон «Ливерпуль» начал с семи подряд побед. С конца сентября результаты ухудшились, но потом подопечные Клоппа снова выдали ударный отрезок – в 11 играх с середины ноября до конца 2018 года «красные» одержали 10 побед при одном поражении. В последней игре того календарного года мерсисайдцы разнесли «Арсенал» со счётом 5:1. После 20 туров в канун Нового года именно «Ливерпуль» был лидером АПЛ – второй «Манчестер Сити» отставал на семь очков. Правда, уже 3 января отрыв сократился до четырёх баллов, когда команда Клоппа проиграла конкуренту на «Этихаде» со счётом 1:2. Что касается Лиги чемпионов, то «Ливерпуль» с трудом вышел из группы, опередив третий «Наполи» даже не по личным встречам (паритет), не по разности мячей (паритет), а по общему количеству забитых мячей. А вот из внутренних кубковых турниров «красные» в том сезоне вылетели на первых же стадиях.

Гонка за титул АПЛ в сезоне 2018/2019 получилась сумасшедшей. Как мы уже отметили, в первой игре года «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» 1:2, и отрыв «красных» от «горожан» сократился до четырёх очков. В последующих 17 играх команда Клоппа ни разу не проиграла, но этого не хватило для чемпионства! В тех 17 играх «красные» набрали 43 очка из 51 возможного. В итоге «Ливерпуль» набрал 97 баллов, но титул выиграл «Манчестер Сити» с 98 баллами. Обе команды провели выдающийся чемпионат, однако чемпионом мог стать лишь один. Клопп и компания с одним поражением довольствовались вторым местом. Но по итогам сезона «Ливерпуль» не был слишком огорчён, ведь команда взяла трофей Лиги чемпионов!

В 1/8 финала «Ливерпуль» сражался с «Баварией». После 0:0 на «Энфилде» шансы команды Клоппа на проход дальше понизились, но в Мюнхене «красные» смогли победить со счётом 3:1. В четвертьфинале соперник у подопечных Клоппа был попроще – «Порту». «Ливерпуль» спокойно разобрался с «драконами» посредством двух побед - 2:0 дома, 4:1 на выезде. В полуфинале команде Клоппа досталась «Барселона». Эту дуэль фанаты вспоминают до сих пор. В первой игре на «Камп Ноу» «Ливерпуль» был разгромлен – 0:3. Дубль тогда оформил Месси, а ещё один гол на свой счёт записал Суарес. Но спустя шесть дней футбольный мир в очередной раз прочувствовал, что такое магия «Энфилда». Подопечные Клоппа вышли на поле с невероятной мотивацией и забили гол уже на седьмой минуте стараниями Ориги. Второй гол случился уже во втором тайме, но за ним сразу же последовал третий (дубль Вейналдума) – и вот уже 3:0, счёт по сумме двух игр равный. А на 79-й минуте Александер-Арнольд оставил всю оборону «Барсы» в дураках при исполнении углового. Неожиданный пас от угла поля на Ориги, и тот отправляет мяч в верхний угол – 4:0. Это было нечто! Тот незабываемый футбольный вечер только усилил единство в клубе и любовь фанатов к Клоппу.

Финал Лиги чемпионов получился не таким эмоциональным, как ответный полуфинал. В противостоянии двух английских команд «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0, забив в начале матча и в конце. Голами отметились Салах и Ориги.

Дальше были празднования. «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл трофей Лиги чемпионов, и болельщики были счастливы. При этом мерсисайдцы круто выступили и в Премьер-лиге, умудрившись не выиграть титул в 97 очками. Юрген Клопп стал для фанатов на «Энфилде» героем – благодаря результатам и харизме.

После успешного сезона состав «Ливерпуля» практически не изменился – во всяком случае, все игроки основной обоймы остались в клубе. Уже в августе 2019 года команда Клоппа имела две возможности пополнить свой клубный музей. И если в матче за суперкубок Англии «красные» проиграли «Манчестер Сити», то в битве за суперкубок УЕФА мерсисайдцы обыграли «Челси». В обоих финалах всё решалось в сериях послематчевых пенальти. Суперкубок УЕФА стал для Клоппа вторым трофеем в «Ливерпуле».

Понятно, что основной целью «Ливерпуля» на сезон 2019/2020 был чемпионский титул в АПЛ. На «Энфилде» заждались победы в чемпионате, ведь в прошлый раз такое случалось в далёком 1990 году. Свои амбиции в Премьер-лиге команда Клоппа начала демонстрировать с первых же туров. То, как мерсисайдцы двигались по турнирной дистанции, не могло не восхищать. К концу февраля «Ливерпуль» в 27 прошедших турах одержал 26 побед при одной ничьей! Второй «Манчестер Сити» отставал на 22 очка. Было понятно, что долгожданный титул рядом. Даже поражение 0:3 от «Уотфорда» 28-м туре не слишком испортило настроение мерсисайдцам. Кстати, до того момента Клопп выиграл у руля «Ливерпуль» и третий трофей – в декабре 2019 года в Дохе «красные» обыграли «Фламенго» со счётом 1:0 в финале клубного чемпионата мира. Любопытно, что из-за поездки на этот турнир мерсисайдцам пришлось выставлять молодёжный состав на четвертьфинал Кубка лиги, что обернулось поражением 0:5 от «Астон Виллы» и вылетом.

В середине марта 2020 года мир парализовала пандемия коронавируса. Футбольные соревнования почти везде были приостановлены. «Ливерпуль» как раз перед карантином успел вылететь из Кубка Англии (0:2 от «Челси») и из Лиги чемпионов. Главный клубный турнир континента «красные» покинули уже на стадии 1/8 финала, уступив «Атлетико» в напряжённой дуэли по итогам экстра-тайма. То есть защитить «ушастый трофей» мерсисайдцы не смогли. Но куда сильнее фанатов «Ливерпуля» в тот момент беспокоили слухи о том, что из-за пандемии чемпионат Англии могут признать несостоявшимся, то есть «красные» могут остаться без титула. На момент приостановки сезона АПЛ было сыграно 29 туров из 38, «Ливерпуль» опережал «Манчестер Сити» на 22 очка. В прессе появлялась самая разная информация, включая и то, что «Ливерпуль» могут признать чемпионом и без доигровки сезона, то есть таблицу после 29 туров могут признать итоговой. Но слухи о том, что «Ливерпулю» не засчитают титул, конечно, дёргали струны души каждого поклонника клуба.

К счастью, сезон Премьер-лиги всё-таки доиграли за пять недель в июне-июле. Матчи проходили при пустых трибунах. «Ливерпуль» стал чемпионом поздно вечером 25 июня 2020, когда «Манчестер Сити» в 31-м туре проиграл в гостях у «Челси» со счётом 1:2. «Красные» стали недосягаемыми и взяли титул впервые за 30 лет! Негативным моментом было то, что «Ливерпуль» из-за существовавших в условиях пандемии жёстких ограничений не мог полноценно отпраздновать чемпионство с болельщиками. Но факт долгожданного триумфа в Премьер-лиге перебивал все отрицательные моменты.

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В общем, сезоны 2018/2019 и 2019/2020 получились для «Ливерпуля» шикарными. Победа в Лиге чемпионов, успех в суперкубке УЕФА, триумф на клубном чемпионате мира и, конечно же, первое за 30 лет чемпионство. И всё это при красочной игре. Кстати говоря, в декабре 2019-го, ещё до победы в АПЛ, Клопп продлил контракт до лета 2024 года. Фанаты были готовы носить на руках немецкого тренера круглосуточно. Ведь именно Клопп вернул на «Энфилд» не только радость от игры, но и спортивный успех.

Продолжение следует…

«Клопп, убирайся из клуба»: Как Юрген начинал путь в «Ливерпуле»

Подготовил Александр Тихий.