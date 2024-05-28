Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» лидируют в гонке за вингером «Лидса» Крисенсио Саммервиллем. По информации от Mirror Football, оба топ-клуба намерены поспорить за нидерландского вингера.

Саммервилль являлся ключевым футболистом «Лидса» в минувшем розыгрыше Чемпионшипа. Крисенсио дошёл со своей командой до финала плей-офф, где «павлины» проиграли «Саутгемптону» и не смогли вернуться в Английскую премьер-лигу.

22-летний Саммервиль отметился 19 голами и 9 ассистами в минувшем розыгрыше Чемпионшипа. Рыночная стоимость нидерландца оценивается «Трансфермарктом» в 20 миллионов евро.