Опорный хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 26-летнего бразильца заинтересованы четыре европейских топ-клуба: «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Реал».

В текущем сезоне Гимараэс принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и стал автором десяти голевых передач.

Трудовой договор игрока с «Ньюкаслом» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гимараэса в 85 миллионов евро.

По итогам сезона «Ньюкасл» занял седьмое место в АПЛ, набрав 60 очков в 38 турах.