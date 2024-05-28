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«Ливерпуль» хочет подписать одноклубника Миранчука

28 Мая 2024 • 12:23 Комментировать

Бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Tuttosport.

Согласно сведениям источника, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы планируют оформить сделку в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Эдерсона оценивается в 30 миллионов евро.

Полузащитник выступает за команду из Бергамо с лета 2022 года. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 52 поединках, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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