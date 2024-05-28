Конте нашёл нападающего, которым хочет заменить Осимхена в «Наполи»

«Наполи» летом может продать своего лучшего бомбардира Виктора Осимхена, у которого в контракте прописана сумма отступных в размере 130 миллионов евро. Антонио Конте может стать новым тренером «партенопеи». Итальянский специалист хотел бы воссоединиться с нападающим «Челси» Ромелу Лукаку, с которым работал в миланском «Интере».

Напомним, Лукаку провёл последний сезон на правах аренды за «Рому», где показал не очень убедительный футбол. Римляне вряд ли будут выкупать нападающего у «Челси» за требуемые 40 миллионов евро.

31-летний Лукаку забил 13 голов и отдал 3 результативных паса в минувшем розыгрыше чемпионата Италии.