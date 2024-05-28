Гравенберх надеется, что займёт место де Рона в заявке сборной Нидерландов на Евро-2024

Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх не теряет надежд поехать с командой на чемпионат Европы. Футболист «Ливерпуля» попал в расширенную заявку, но пока неизвестно, останется ли хавбек в расположение команды, когда в среду будет объявлен итоговый состав.

«Де Рон не поедет на Евро-2024 из-за травмы? Это означает, что в заявке будет доступно дополнительное место для полузащитника. Я надеюсь, что тренер включит меня в состав, мы узнаем об этом в среду. Я мечтаю выиграть с командой Евро-2024», – цитирует Гравенберха Nos.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Райан отметился одним голом в 26 матчах.