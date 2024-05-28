Стало известно, вернётся ли Коуто в «Манчестер Сити»

Латераль «Жироны» Ян Коуто не вернется в «Манчестер Сити» в летнее межсезонье, об этом рапортуют журналисты Football-Espana.

Арендное соглашение бразильского футболиста подошло к концу, однако игрок может остаться в каталонском клубе еще на один сезон или продолжить карьеру в другой команде Ла Лиги.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Коуто провел 34 поединка. На счету защитника один гол и восемь результативных передач. Футболист получил восемь желтых карточек.

Вместе с «Жироной» Ян финишировал на третьем месте в таблице Ла Лиги. В следующем сезоне команды примет участие в Лиге чемпионов.