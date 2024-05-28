Эмерсон хочет покинуть «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон намерен покинуть лондонскую команду ближайшим летом.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Николо Скира, «шпоры» готовы продать 25-летнего футболиста, сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эмерсон принял участие в 24 матчах за клуб и отличился одним забитым мячом. Контракт защитника с лондонским клубом действует до лета следующего года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эмерсон входит в список интересов туринского «Ювентуса» и «Милана».