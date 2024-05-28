«Манчестер Юнайтед» может потратить внушительную сумму на трансфер центрального защитника «Эвертона» Джерреда Брэнтуэйта.

21-летний футболист входит в сферу интересов ряда грандов Премьер-лиги, но главными претендентами на центрбека уже давно считаются «красные дьяволы». Как сообщает Daily Star, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за Брэнтуэйта 60 млн фунтов стерлингов (около 70 млн евро), в то время как «ириски» оценивают свою звезду значительно дороже – в 80 млн фунтов (94 млн евро).

Сделка может сорваться, если «Эвертон» так и не пойдёт на уступки, поскольку новый совладелец «Юнайтед» Джим Рэтклифф не намерен переплачивать за трансферы, чем клуб, по мнению бизнесмена, часто занимался в недавнем прошлом.