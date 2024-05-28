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«Манчестер Юнайтед» готов предложить 70 млн евро за новичка сборной Англии слухи

28 Мая 2024 • 02:58 Комментировать
Арсенал
2:1
Эвертон

«Манчестер Юнайтед» может потратить внушительную сумму на трансфер центрального защитника «Эвертона» Джерреда Брэнтуэйта.

21-летний футболист входит в сферу интересов ряда грандов Премьер-лиги, но главными претендентами на центрбека уже давно считаются «красные дьяволы». Как сообщает Daily Star, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за Брэнтуэйта 60 млн фунтов стерлингов (около 70 млн евро), в то время как «ириски» оценивают свою звезду значительно дороже – в 80 млн фунтов (94 млн евро).

Сделка может сорваться, если «Эвертон» так и не пойдёт на уступки, поскольку новый совладелец «Юнайтед» Джим Рэтклифф не намерен переплачивать за трансферы, чем клуб, по мнению бизнесмена, часто занимался в недавнем прошлом.

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Евро-Футбол.Ру,
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