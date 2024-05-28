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Тен Хаг надеется как можно скорее узнать о решении «Манчестер Юнайтед»

28 Мая 2024 • 00:05 Комментировать
Брайтон
0:2
Манчестер Юнайтед

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не в восторге от затянувшегося решения вопроса по своему будущему.

Нидерландского тренера могут как оставить, так и отправить в отставку. Судьба тен Хага, как ожидается, будет определена на внутриклубном собрании в скором времени, однако крайний срок для принятия окончательного решения не установлен. По информации журналиста Пола Хёрста, наставник обеспокоен таким положением дел. Он хочет поскорее узнать о вердикте клуба, чтобы начать составление планов на предстоящий сезон, если его решат оставить, либо заняться поиском новой работы, если отставка всё же состоится.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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