Тен Хаг надеется как можно скорее узнать о решении «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не в восторге от затянувшегося решения вопроса по своему будущему.

Нидерландского тренера могут как оставить, так и отправить в отставку. Судьба тен Хага, как ожидается, будет определена на внутриклубном собрании в скором времени, однако крайний срок для принятия окончательного решения не установлен. По информации журналиста Пола Хёрста, наставник обеспокоен таким положением дел. Он хочет поскорее узнать о вердикте клуба, чтобы начать составление планов на предстоящий сезон, если его решат оставить, либо заняться поиском новой работы, если отставка всё же состоится.