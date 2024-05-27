Ван Дейк рассказал о своём будущем в «Ливерпуле»

Нидерландский игрок обороны «Ливерпуля» Виргил ван Дейк заявил, что останется в английском клубе на следующий сезон.

«Я здесь ради тренера и с нетерпением жду нового сезона», — приводит слова футболиста NOS.

Команду по окончании сезона покинул её многолетний тренер Юрген Клопп. Немецкий специалист объявил о своём решении в январе, и после этого ван Дейк отмечал, что не знает, останется ли в клубе.

На данный момент защитник заверил болельщиков, что продолжит выступать за «Ливерпуль» под руководством нового наставника Арне Слота.