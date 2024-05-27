Названо условие увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может быть уволен, несмотря на победу в Кубке Англии.

Будущее нидерландца будет определено боссами клуба в ближайшее время. По данным журналиста Каве Солхеколя, тен Хаг неприятно удивлён тем, что вопрос его дальнейшего пребывания во главе команды всё ещё подлежит обсуждению. При этом, как отмечает источник, «Манчестер Юнайтед» отправит специалиста в отставку лишь в том случае, если будет доступен более привлекательный вариант.

Эрик тен Хаг работает в «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В завершившейся кампании «красные дьяволы» финишировали восьмыми в Премьер-лиге.