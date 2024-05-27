В «Манчестер Юнайтед» приняли к сведению просьбы болельщиков не увольнять тен Хага

В «Манчестер Юнайтед» продолжают раздумывать над будущим главного тренера Эрика тен Хага.

Ежедневно в английских СМИ появляются различные сведения по дальнейшему пребыванию нидерландца во главе «красных дьяволов»: недавно различные ресурсы сообщали о намерении клуба сменить тренера, теперь же ситуация принимает новый оборот. По обновлённой информации журналиста Сами Мокбеля, в «Манчестер Юнайтед» знают, что болельщики поддерживают тен Хага, и руководство уже приняло к сведению обращения фанатов с просьбой не увольнять наставника.

Отмечается также, что триумф в Кубке Англии увеличил шансы Эрика тен Хага на сохранение работы.