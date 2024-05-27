Гранд Ла Лиги отказался от подписания Ндиди

Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди вряд ли пополнит ряды мадридского «Атлетико».

Нигерийский футболист скоро станет свободным агентом, поскольку его контракт с «лисами» подходит к концу. Переманить в свои ряды 27-летнего хавбека мог «Атлетико», однако «матрасники» от этой возможности отказались, решив сосредоточиться на других вариантах усиления полузащиты, докладывает инсайдер Руди Галетти. Мадридский клуб склоняется к приглашению Матса Виффера из нидерландского «Фейеноорда» или Мэтта О'Райлли из шотландского «Селтика».

Уилфред Ндиди выступал за «Лестер» с 2017 года. Ранее интерес к игроку проявляла «Барселона».