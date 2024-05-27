«Челси» сделал предложение воспитаннику «Манчестер Сити»

Центральный защитник Тосин Адарабиойо получил предложение от «Челси».

26-летний футболист покидает «Фулхэм» – его контракт истекает и не будет продлён. По данным Sky Sports, «Челси» уже связался с англичанином и предложил ему трудовой договор. Ранее в числе претендентов на выпускника академии «Манчестер Сити» фигурировали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Милан» и другие клубы.

Тосин Адарабиойо представлял цвета «Фулхэма» с 2020 года. В общей сложности на счету центрбека 132 поединка за «дачников» во всех соревнованиях, включая 25 матчей завершившейся недавно кампании.