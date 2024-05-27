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Стало известно, где Консейсау может продолжить карьеру после ухода из «Порту»

27 Мая 2024 • 22:13 Комментировать
Порту
2:1
Спортинг Л

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау решил сменить обстановку.

Португальский специалист покинет пост, который занимает на протяжении семи лет, о чём стало известно сегодня. По информации журналиста Экрема Конура, интерес к наставнику проявляют клубы из Англии, Франции и Саудовской Аравии.

Основным претендентом на Сержиу Консейсау считается французский «Марсель».

49-летний рулевой трижды приводил «Порту» к победе в чемпионате Португалии, а также четырежды выигрывал Кубок Португалии, три раза добивался триумфа в местном Суперкубке и однажды завоевал Кубок лиги. Действующий контракт тренера рассчитан до 2028 года.

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