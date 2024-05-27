«Астон Вилла» приняла решение по арендованному у «Барселоны» Ленгле

Центральный защитник Клеман Ленгле вернётся в «Барселону» после аренды в «Астон Вилле».

Француз провёл в клубе из Бирмингема завершившийся сезон. По информации Mundo Deportivo, «вилланы» не собираются продлевать пребывание центрбека в своих рядах. Сделка не включала в себя опцию выкупа, речь о продлении аренды ещё на сезон также не идёт.

Летом Ленгле вернётся в расположение «Барселоны». Дальнейшая судьба 28-летнего футболиста будет зависеть от планов нового главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика.

В составе «Астон Виллы» Клеман Ленгле провёл 25 матчей, отметившись одной голевой передачей.