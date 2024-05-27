Марсьяль подтвердил свой уход из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попрощался с клубом.

Француз представлял цвета «красных дьяволов» с 2015 года. Предстоящим летом 28-летний форвард станет свободным агентом – его контракт подходит к концу.

«Дорогие болельщики «Манчестер Юнайтед», я обращаюсь к вам, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время открыть новую страницу в моей карьере.

Для меня было честью носить эту футболку и выступать перед вами, самыми лучшими болельщиками в мире. Вы неизменно поддерживали меня как в хорошие, так и в трудные времена. Ваша страсть всегда была для меня источником мотивации. Хотел бы от всего сердца поблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали. «Манчестер Юнайтед» навсегда останется в моём сердце», – цитирует UtdDistrict Марсьяля.