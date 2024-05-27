Контракт Марески с «Челси» будет рассчитан минимум на пять лет

Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска готовится занять пост в «Челси».

Лондонский клуб близок к полной договорённости с итальянцем, также «синие» вот-вот согласуют сделку и с «Лестером». По сообщениям журналиста Дэвида Орнштейна, контракт Марески с «Челси» будет рассчитан как минимум на пять лет.

Напомним, недавно «Челси» объявил об уходе Маурисио Почеттино, который провёл во главе команды всего один сезон. Под руководством аргентинца лондонцы заняли шестое место в завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги.

Энцо Мареска работает в «Лестере» с лета прошлого года. Наставник привёл «лис» к победе в Чемпионшипе по итогам кампании-2023/24.