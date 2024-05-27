«Тоттенхэм» готовит предложение по звезде «Челси»

«Тоттенхэм» вновь попробует приобрести полузащитника «Челси» Конора Галлахера.

Воспитанник «синих» мог пополнить ряды «шпор» ещё прошлым летом, также слухи о возможном трансфере ходили и в январе, однако сделка так и не состоялась. До истечения контракта игрока остаётся всего год, поэтому «Челси», по распространённым данным, готов выслушать предложения по хавбеку в летнее трансферное окно. Согласно сведениям журналиста Гари Джейкоба, «Тоттенхэм» намерен провернуть очередную попытку переманить в свои ряды 24-летнего англичанина.

В завершившемся сезоне Конор Галлахер стал автором семи голов в девяти ассистов в 50 матчах за «Челси». Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.