Мареска сообщил «Лестеру» о желании возглавить «Челси»

Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска намерен возглавить «Челси».

Как стало известно ранее, специалист уже ответил согласием руководству лондонцев. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский наставник также напрямую сообщил «Лестеру» о желании перебраться в «Челси». Переговоры между сторонами продолжаются. Один из вопросов, который ещё предстоит урегулировать, – состав тренерского штаба 44-летнего рулевого в «Челси».

«Лестер» под руководством Энцо Марески стал победителем Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу.

«Челси» остался без главного тренера после ухода Маурисио Почеттино.