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«Саутгемптон» заинтересован в возвращении Лалланы

27 Мая 2024 • 19:07 Комментировать

Адам Лаллана, полузащитник «Брайтона», может перейти в «Саутгемптон».

Как передаёт The Telegraph, клуб, вернувшийся в чемпионат Англии, заинтересован в подписании 36-летнего футболиста. Соглашение игрока с «Брайтоном» действует до конца июня этого года и в стан «святых» он может перебраться на правах свободного агента.

Отметим, что Лаллана присутствовал на матче финала плей-офф Чемпионшипа, в котором «Саутгемптон» обыграл «Лидс» и обеспечил себе путёвку в АПЛ.

Напомним, Лаллана выступал за «Саутгемптон» в начале своей карьеры, после чего перебрался в «Ливерпуль». С 2020 года он выступает за «Брайтон». В минувшем сезоне полузащитник провёл 30 матчей и сделал одну результативную передачу.

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