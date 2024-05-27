«ПСЖ» отказался от звезды «Манчестер Сити»

«ПСЖ» ищет возможности усиления своего состава. Слухи довольно активно связывали гранд Лиги 1 с полузащитником Бернарду Силвой из «Манчестер Сити». Сообщалось, что привести в клуб своего соотечественника пытался советник «ПСЖ» Луиш Кампуш.

Теперь же на страницах Le Parisien появилась информация о том, что «ПСЖ» отказался от борьбы за Силву. «Манчестер Сити» не хочет расставаться с 29-летним футболистом ближайшим летом, поэтому парижане переключились на других игроков.

Отмечается, что главной целью «ПСЖ» на трансферное лето является атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия из «Наполи».