Поттер может вернуться в «Брайтон»

Грэм Поттер в обозримом будущем может вернуться на должность главного тренера «Брайтона». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Джейкоба Стейнберга, «чайки» рассматривают возможность повторного назначения Поттера.

В последнее время слухи связывали «Брайтон» с Кираном Маккенной, но всё идёт к тому, что 38-летний специалист останется в «Ипсвиче», который он вывел в Премьер-лигу.

Грэм Поттер тренировал «Брайтон» в 2019-2022 годах и показывал хорошие результаты, которые позволили ему перейти в «Челси». Правда, в лондонском топ-клубе Поттер отработал всего лишь семь месяцев.