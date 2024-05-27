Тен Хаг ещё может остаться в «Манчестер Юнайтед»

В прессе продолжают появляться слухи по поводу будущего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Судя по всему, до официального объявления в СМИ и дальше будут просачиваться разные данные.

Согласно информации Manchester Evening News, «красные дьяволы» ещё рассматривают возможность сохранения тен Хага на тренерском мостике.

Как известно, в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» финишировал только на восьмом месте. При этом на прошлых выходных команде тен Хага удалось завоевать кубок Англии, обыграв в финале соседей из «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу