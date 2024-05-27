Де Брёйне принял решение по «Манчестер Сити»

Будущее полузащитника Кевина де Брёйне стало обсуждаемым. Оно и понятно – действующий контракт рыжеволосого бельгийца с «Манчестер Сити» истекает через год. Слухи то и дело связывают 32-летнего де Брёйне с клубами Саудовской Аравии и МЛС.

Тем временем появилась новая информация о будущем де Брёйне. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста The Times Пола Хёрста, бельгийский футболист открыт для обсуждения продления контракта с «Манчестер Сити». То есть Кевин готов задержаться в стане «горожан» не только на ближайший сезон, а подольше.

Отметим, что за «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне выступает с конца августа 2015 года.

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