Маккенна решил, какую команду будет тренировать

В последние дни и недели слухи активно связывают Кирана Маккенну с тремя клубами – с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Брайтоном». Впрочем, 38-летний специалист рассчитывает подписать новый долгосрочный контракт с «Ипсвичем» и продолжить работу с командой. Об этом рассказывает журналист the Athletic Дэвид Орнштейн.

Под руководством Маккенны «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипа и вышел в Премьер-лигу. Теперь северный ирландец рассчитывает хорошо выступить в топ-дивизионе. Маккенна хочет продлить контракт и положить конец всем спекуляциям.

Следующий чемпионат Англии стартует в середина августа.