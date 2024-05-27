Эмери высказался после продления контракта с «Астон Виллой»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий после продления контракта с клубом до конца сезона 2028/2029.

«Я очень рад сделать этот шаг. С тех пор, как я приехал в «Астон Виллу», мы всегда находились в лучшей среде для разработки проекта с самыми высокими амбициями. Вся футбольная структура клуба разделяет одно и то же видение и одни и те же цели.

В «Астон Вилле» отличная химия. И элемент поддержки болельщиков также помогает чувствовать себя как дома. Мы очень рады продолжить это путешествие без ограничений в наших мечтах», - слова Эмери приводит пресс-служба «вилланов».

«Астон Вилла» заняла в АПЛ четвёртое место и пробилась в Лигу чемпионов.