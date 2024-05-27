В конце апреля «Астон Вилла» объявляла о том, что Унаи Эмери согласился продлить контракт до конца сезона 2026/2027. Теперь, спустя примерно месяц, бирмингемцы сделали новое объявление – Эмери подписал трудовое соглашение, рассчитанное до завершения сезона 2028/2029.

Как известно, «Астон Вилла» под руководством Эмери завершила чемпионат Англии на четвёртой позиции. Таким образом, в следующем сезоне бирмингемская команда будет выступать в Лиге чемпионов.

Отметим, что в своё время Эмери поработал в России – испанский специалист тренировал московский «Спартак».