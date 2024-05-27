Гвардиола дал обещание фанатам «Манчестер Сити»

Во время чемпионского парада у главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы спросили, какое послание он может дать фанатам.

«Мы вернёмся. В следующем сезоне мы возьмём Кубок Англии», - сказал Гвардиола на видео, которое показал Sky Sports.

Напомним, что на выходных «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии проиграл на «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы не смогла оформить «золотой дубль».

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с лета 2016 года. С тех пор команда завоевала 17 трофеев, в том числе шесть чемпионских титулов.