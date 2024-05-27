Гвардиола ответил на предложение остаться в «Манчестер Сити» навсегда

«Манчестер Сити» по случаю четвёртого подряд чемпионства устроил чемпионский парад. Во время мероприятия у главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы спросили, может ли он навсегда остаться в клубе.

«Навсегда?» - переспросил в ответ Гвардиола. После этого испанский тренер начал смеяться. Конкретного ответа Хосеп так и не дал.

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее появилась информация о том, что испанец покинет клуб следующим летом после девяти сезонов работы.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл 17 трофеев.