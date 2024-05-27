Романо назвал следующего тренера «Челси» - осталось уладить детали

Новым главным тренером «Челси» станет Энцо Мареска, под руководством которого «Лестер» выиграл Чемпионшип. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Мареска уже сказал «да» проекту «Челси». Теперь «пенсионеры» и «лисы» должны договориться о сумме компенсации.

В то же время отмечается, что Мареске и «Челси» между собой осталось лишь согласовать одну деталь по контракту. Договор будет рассчитан либо на три года, либо на два года с опцией продления ещё на сезон.

Напомним, что на прошлой неделе «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино.