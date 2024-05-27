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«Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу

27 Мая 2024 • 16:19 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» проанализировал сезон и принял решение по Эрику тен Хагу. «Красные дьяволы» решили уволить нидерландского специалиста с должности главного тренера. Об этом сообщили сразу два журналиста – Сами Мокбел из Daily Mail и Фрейзер Флетчер из TEAMtalk.

Тен Хаг провёл у руля «Манчестер Юнайтед» два сезона. За это время нидерландец привёл команду к завоеванию двух трофеев – Кубка лиги и Кубка Англии. Второй из этих трофеев «красные дьяволы» завоевали на минувших выходных, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Добавим, что чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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