Фабрегас может прийти в «Челси» тренером

«Челси» работает над назначением нового главного тренера, и в последние часы фаворитом считается Энцо Мареска. В то же время журналист Феликс Джонстон сообщил в социальных сетях о желании «Челси» привлечь в тренерский штаб Сеска Фабрегаса. В настоящий момент в Лондоне ждут ответа от испанца. Также нужно будет учитывать мнение Марески на этот счёт.

Сеск Фабрегас в настоящий момент входит в тренерский штаб «Комо», хотя, как говорят, именно испанец де-факто является главным тренером команды. По итогам сезона «Комо» вышел в Серию А.

Отметим, что в 2014-2019 годах Сеск Фабрегас выступал за «Челси» в качестве футболиста.