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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» высмеяли после чемпионского парада

27 Мая 2024 • 15:10 Комментировать

«Манчестер Сити» устроил чемпионский парад в честь завоевания очередного чемпионского титула в Премьер-лиге. Команда покаталась на автобусе с открытым верхом по улицам Манчестера. При этом на улицах собралось не так уж много людей, поэтому фанаты других клубов Англии стали высмеивать горожан, на что обратил внимание портал Goal.

«Непонятно, почему «Манчестер Сити» продолжает высмеивать сам себя этими малопосещаемыми парадами трофеев. Ясно, что над ними будут смеяться», - написал один из болельщиков.

«Шоу United Stand сегодня вечером собрало 20 тысяч зрителей в прямом эфире, а чемпионский парад «Манчестер Сити» - 12», - написал фанат «Манчестер Юнайтед».

«Я ничего не имею против фанатов «Манчестер Сити». Но, без шуток, это самая позорная вещь, которую я когда-либо видел», - поделился своим мнением ещё один болельщик.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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