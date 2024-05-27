«Челси» выбрал главного кандидата на пост главного тренера

«Челси» работает над назначением нового главного тренера после решения уволить Маурисио Почеттино. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, в качестве кандидата номер один лондонцы определили Энцо Мареску, под руководством которого этой весной «Лестер» выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу.

По данным источника, переговоры между «Челси» и Мареской находятся на продвинутой стадии. Лондонскому клубу придётся заплатить за 44-летнего специалиста компенсацию в 10 миллионов фунтов.

«Челси» занял в Премьер-лиге шестое место и получил путёвку в следующий розыгрыш Лиги конференций.