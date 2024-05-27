Назван ещё один кандидат на пост тренера в «Манчестер Юнайтед»

Не исключено, что «Манчестер Юнайтед» расстанется с Эриком тен Хагом, несмотря на победу в Кубке Англии. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, в список потенциальных кандидатов для «красных дьяволов» вошёл Роберто де Дзерби. Итальянца называют «неожиданным кандидатом» - ранее слухи связывали де Дзерби в основном с другим топ-клубом Премьер-лиги – с «Челси».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с представителями де Дзерби на прошлой неделе.

В шорт-листе «красных дьяволов» также находятся Киран Маккенна, Томас Франк, Томас Тухель и Маурисио Почеттино.

Стало известно, как «Манчестер Юнайтед» будет решать будущее тен Хага