Один тренер выпал из шорт-листа «Челси»

После расставания с Маурисио Почеттино «Челси» ищет нового главного тренера для команды. Лондонский клуб связывали с Кираном Маккенной, под руководством которого «Ипсвич» вернулся в Премьер-лигу. Впрочем, Маккенна из шорт-листа «пенсионеров» выпал, о чём рассказывается на сайте BBC. В то же время отмечается, что рулевой «Ипсвича» рассматривается как кандидат в «Манчестер Юнайтед».

Теперь ведущими кандидатами для «Челси» считаются Роберто де Дзерби, Энцо Мареска и Томас Франк.

Ранее появлялась информация о том, что «Челси» предпочитает привести в клуб тренера, который имеет опыт работы в английском футболе.