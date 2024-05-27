«Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, который стал лучшим бомбардиром Серии А, имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании аргентинского голеадора заинтересован лондонский «Арсенал», подыскивающий звездного завершителя атак. Руководство «канониров» готово выделить на приобретение чемпиона мира порядка 90 миллионов евро. Лондонцы считают, что этой суммы будет достаточно для осуществления сделки.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 26-летний форвард провел 33 матча и записал на свой счет 24 гола (два – с пенальти).