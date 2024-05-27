Гвардиола: «Некоторым игрокам предстоит решить, хотят ли они остаться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что некоторые футболисты его команды могут уйти в летнее трансферное окно. Напомним, у самого наставника летом 2025 года истекает контракт с «горожанами».

«Некоторым игрокам предстоит решить, хотят ли они остаться в «Манчестер Сити». Кто-то уйдёт, но также будут и новички. Мой спортивный директор сказал, что в следующем сезоне всё будет в порядке», – цитирует Гвардиолу журналист Пол Хёрст.

Ранее сообщалось, что летом «Манчестер Сити» могут покинуть такие футболисты, как Джек Грилиш, Бернарду Силва и Штефан Ортега, который является дублёром основного голкипера Эдерсона.