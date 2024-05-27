«Манчестер Юнайтед» может потерять известного полузащитника - названо имя

Известный датский полузащитник Кристиан Эриксен, выступающий на туманном Альбионе за «Манчестер Юнайтед», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Согласно информации журналистов The Sun, у футболиста есть вариант трудоустройства в чемпионате Нидерландов. Потенциальным местом продолжения карьеры Кристиана называется амстердамский «Аякс». Эриксен ранее выступал за этот клуб с 2010 по 2013 год.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний полузащитник провел 22 встречи за «красных дьяволов». Кристиан записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.