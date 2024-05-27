Артета провёл переговоры с нападающим «Манчестер Юнайтед» - известно имя

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета заинтересован в одном из игроков «Манчестер Юнайтед». В поле зрения испанского специалиста находится нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд.

Согласно данным британских СМИ, Артета связался с форвардом и обсудил с ним возможный трансфер в стан «канониров». Манкунианцы, в свою очередь, не горят желанием продавать игрока конкуренту.

Контракт Маркуса с манкунианским грандом рассчитан до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 33 матча, забил семь голов и отдал два ассиста.