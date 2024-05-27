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Артета провёл переговоры с нападающим «Манчестер Юнайтед» - известно имя

27 Мая 2024 • 11:11 Комментировать (2)

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета заинтересован в одном из игроков «Манчестер Юнайтед». В поле зрения испанского специалиста находится нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд.

Согласно данным британских СМИ, Артета связался с форвардом и обсудил с ним возможный трансфер в стан «канониров». Манкунианцы, в свою очередь, не горят желанием продавать игрока конкуренту.

Контракт Маркуса с манкунианским грандом рассчитан до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 33 матча, забил семь голов и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Микель Артета Маркус Рэшфорд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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snk6565
27 Мая 2024 в 11:16
За нормальные деньги пускай забирают этого алкаша-мецената...
LMI
27 Мая 2024 в 11:22
Сто лет - как гвориться - не нужен. Не думаю, что это серьезный разговор
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