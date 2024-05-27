Мареска пользуется поддержкой со стороны руководства «Челси», но владельцы хотят другого тренера

Спортивные директоры лондонского «Челси» Лоренс Стюарт и Пол Уинстэнли поддерживают назначение Энцо Марески на пост главного тренера. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, специалисты остались под впечатлением после переговоров с итальянским тренером «Лестера».

В то же время источник сообщает, что совладелец «Челси» Бехдад Эгбали хотел бы видеть новым тренером команды Роберто де Дзерби, который по окончании сезона покинул «Брайтон».

Напомним, «Челси» финишировал на шестом месте в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги под руководством Маурисио Почеттино.