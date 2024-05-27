Грилиш дважды был спасён одноклубниками во время чемпионского парада

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш мог серьезно пострадать во время чемпионского парада по улицам города. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Во время празднования победы в АПЛ английский полузащитник дважды чуть не вывалился из автобуса. В первом случае его спас от падения Жереми Доку, а затем одноклубника подстраховал Родри Эрнандес.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в рекордный четвертый раз подряд.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Грилиш провел 20 поединков. На счету 28-летнего полузащитника три забитых мяча и одна результативная передача.