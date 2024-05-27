Гвардиола: «Грилиш вернётся на свой лучший уровень в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с оптимизмом смотрит на будущее вингера Джека Грилиша, который провёл неудачную кампанию. Напомним, 28-летний англичанин в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился тремя голами и одним ассистом.

«Грилиш вернётся на свой лучший уровень в следующем сезоне. Он будет выступать так же, как и в прошлой кампании, когда мы выиграли требл», – цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи о том, что Грилиш может покинуть «Манчестер Сити» летом. В 2021 году «горожане» заплатили за англичанина рекордные 117,5 миллионов евро.